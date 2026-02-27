Amasya'da maden işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş durdurma kararı aldı

Amasya'da Yeni Anadolu Madencilik firmasında çalışan işçiler, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş durdurma kararı aldı.

Firmanın Merzifon ilçesindeki kömür ocağında çalışan işçiler, bir araya gelerek açıklama yaptı. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Merzifon Yeni Anadolu Madencilik Şubesi Başkanı Cemil Güven, "Maaşımızı alamadığımız için iş durdurma hakkımızı kullanıyoruz" dedi.

Arkadaşlarının huzursuz olduklarını belirten Güven, "Bu huzursuzluk yer altına da iş verimsizliği ve iş kazaları olarak yansıyor. Bunun için de tedbir alınsın. Maaşlarımız ödensin" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı