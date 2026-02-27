Haberler

Amasya'da maden işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş durdurma kararı aldı

Amasya'da maden işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş durdurma kararı aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da Yeni Anadolu Madencilik firmasında çalışan işçiler, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş durdurma kararı aldı. Maden İşçileri Sendikası temsilcisi, iş kazaları ve verimsizlik sorunu için tedbir alınmasını talep etti.

Amasya'da Yeni Anadolu Madencilik firmasında çalışan işçiler, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş durdurma kararı aldı.

Firmanın Merzifon ilçesindeki kömür ocağında çalışan işçiler, bir araya gelerek açıklama yaptı. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Merzifon Yeni Anadolu Madencilik Şubesi Başkanı Cemil Güven, "Maaşımızı alamadığımız için iş durdurma hakkımızı kullanıyoruz" dedi.

Arkadaşlarının huzursuz olduklarını belirten Güven, "Bu huzursuzluk yer altına da iş verimsizliği ve iş kazaları olarak yansıyor. Bunun için de tedbir alınsın. Maaşlarımız ödensin" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi

Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş dahil 34 kişi hakkında iddianame
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı

Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı
Evinde fenalaşan belediye başkanı kalbine yenildi

Evinde fenalaşan belediye başkanı kalbine yenik düştü
Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar

Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı

Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı
Bilim dünyası şokta! 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu

60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu! Bilim dünyası şokta
Fener taraftarının Nottingham Forest'ın stadına verdiği zarara bakın

Yorumu size bırakıyoruz!