Amasya'da Elma İçin Özel Projeler Geliştirilecek

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, elmanın Amasya için sürükleyici güç olacağını belirterek, elma üretimine ve işlenmesine yönelik çalışmalar yapacaklarını açıkladı. Elmadan elde edilen ekonomik gelirin birkaç kat artırılabileceği ifade edildi.

Amasya'nın sembolü elma için Valilik tarafından özel projeler geliştirilmesi planlanırken,

Vali Yılmaz Doruk, "Elma Amasya'nın sürükleyici gücü olacak" dedi.

Yıllık ortalama 170 milyon TL'lik ekonomik gelir sağlayan elmadan birkaç kat daha kazanç elde edilebileceğini belirten Amasya Valisi Yılmaz Doruk, valilik ve Amasya İl Özel idaresi kaynaklarından bu alana destek sağlayacaklarını açıkladı. Vali Doruk, "Amasya misket elmasının üretimi ve işlenip türev ürünlere dönüşmesi anlamında çalışmalar yapmayı arzu ediyoruz. Elma Amasya'nın sürükleyici gücü olacak" dedi.

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün düzenlediği elma hasadı programında elmanın kentte 2 bin yıldır yetiştirildiğinin arkeolojik kazılarla kanıtlandığını hatırlatan Vali Doruk, "Türklerin Anadolu'ya gelmesinden önceki uygarlık dönemindeki kazılarda da elmaya ilişkin sembollerin çıkmış olması çok kıymetli. 2 bin yıl diyoruz. Ama belki çok daha öncesine giden bir tarihi var" diye konuştu.

Ortasından yatay kesildiğinde çekirdekleri yıldız şekli alıp bir tarafı kırmızı, diğer tarafı yeşil renkteki coğrafi işaret tescilli misket elmasının bu yılki hasadı bereketli sürdüğüne değinen Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, bu yıl il genelinde 8 bin tondan fazla misket elması üretiminin beklendiğini söyledi.

Programa, AK Parti Amasya İl Başkanı Ekrem Toto, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci ile çiftçiler de katıldı. - AMASYA