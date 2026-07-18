Haberler

Amasya'da motorlu kara taşıt sayısı 167 bin 864 oldu

Amasya'da motorlu kara taşıt sayısı 167 bin 864 oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıt sayısı 2026 Haziran sonu itibarıyla 167 bin 864 oldu. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 artış kaydedilirken, en yüksek artış yüzde 14,6 ile motosikletlerde görüldü. Ayrıca 3 bin 903 aracın devri yapıldı.

Amasya'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıt sayısı 2026 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla 167 bin 864 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü verilerine göre bu sayı, geçen yılın aynı ayına göre 9 bin 426 (yüzde 5,9) artış anlamına geliyor.

Yapılan açıklamada, Amasya'daki taşıtların yüzde 46,ü'nü (74 bin 85) otomobil, yüzde 21'ini (31 bin 517) motosiklet, yüzde 15,1'ini (25 bin 395) traktör, yüzde 12,8'ini (21 bin 442) kamyonet, yüzde 2,4'ünü (3 bin 992) kamyon, yüzde 1,6'sını (2 bin 727) minibüs, yüzde 0,4'ünü (625) otobüs ve yüzde 0,3'ünü (436) özel amaçlı taşıtların oluşturduğu bildirildi.

2026 yılı Haziran ayında Amasya'da 3 bin 903 aracın devri yapıldı. Bir yıllık değişimlere bakıldığında, en yüksek artışın yüzde 14,6 ile motosikletlerde olduğu, bunu yüzde 7,1 ile özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 5,2 ile otomobilin takip ettiği ifade edildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'den geriye bu sözler kaldı

Gece yarısı görevden alınan validen geriye bu sözler kaldı
Rusya'nın e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı

e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılın transferinde mutlu son! Beşiktaş, Salah ile anlaşmaya vardı

Muhammed Salah Türkiye'ye geliyor
Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi

Transfer gece yarısı bitti! 30 milyon Euro'ya İtalyan devine gitti
O milletvekilinin istediği oldu! Ardahan Valisi artık görevde değil

"Derhal görevden alın" dedi, günler sonra istediği oldu

Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak

Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Yıldız Tilbe'den sahnede şoke eden çıkış

Yıldız Tilbe'den şoke eden çıkış! Hayranları kulaklarına inanamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı
Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak

Çift maaşlı vekillere süper kıyak