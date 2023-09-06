Amasya Aydınca Barajı'nın gövde inşaatında sona gelindi

Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik ve beraberindeki teknik heyet, Amasya Aydınca Barajı'nın gövde inşaatını yerinde inceleyerek, çalışmaların sona geldiğini belirtti. Barajın tamamlandığında 42 milyon metreküp su tutacağı ve 33 bin 300 dekar araziye hayat vereceği ifade edildi.