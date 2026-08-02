Haberler

Altun’dan tarım mesajı

Altun’dan tarım mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, tarım önemine vurgu yaptı.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, tarım önemine vurgu yaptı.

Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "Bugün çiftçimizin en büyük sorunları artan girdi maliyetleri, düşük ürün fiyatları, sulama sıkıntıları ve plansız üretimdir. Üretici emeğinin karşılığını alamadığı sürece ne tarım güçlenir ne de kalkınır" dedi.

Altun,"Çiftçiyi desteklemek kalıcı politikalarla mümkündür. Üretenin kazandığı, emeğin değer gördüğü bir tarım düzeni artık bir tercih değil, zorunluluktur. Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanlığı olarak, toprağına sahip çıkan çiftçimizin yanında olmaya, sorunları yüksek sesle dile getirmeye ve çözüm için mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini ve mal varlığını açıkladı! Behzat Ç. suçlamasını kabul etti

Emniyet ifadesinde tek tek açıkladı! İşte aylık geliri ve mal varlığı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sanchez'e kaos üstüne kaos! İsrail'e haddini bildirdi, başına gelmeyen kalmadı

Sen misin İsrail'e haddini bildiren! Son olayla adeta kabusu yaşıyor
Parkta uygunsuz görüntüler bitmiyor! Bu kez Pendik'te kaydedildi

Skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi! Kimseye aldırış etmediler
Trabzonspor'dan futbol dünyasını sarsacak transfer! Mohamed Salah geliyor

Yılın transfer bombası patladı! Salah Süper Lig'e hayırlı olsun
Karadeniz yangın yeri! İHA'nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı

Korkulan oldu! İHA ile vurulan dev gemi dakikalar içinde battı
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi

Evini, arabasını satıp altına yatıranların beklediği haber geldi
Otomobilin takla attığı anlar kamerada: Aynı aileden 2 kişi yaralandı, 3 çocuk kurtuldu

Otomobilin takla attığı anlar kamerada
İstanbul'da Caddebostan plajında tartışma yaratan görüntü

İstanbul'da tartışma yaratan görüntü! Kullanıcılar ikiye bölündü