Altınlarını bozdurmak isteyen vatandaş, kuyumcudan aldığı cevapla şoke oldu

İstanbul'da bir vatandaş, elindeki altınları bozdurmak için Kapalıçarşı yakınlarındaki bir kuyumcuya gitti. Kuyumcu, vatandaşın getirdiği altınların 14 ayar olduğunu iddia ederek düşük fiyat teklif etti. Durumdan şüphelenen vatandaş, altınlarını satmadan önce Kapalıçarşı içindeki başka bir kuyumcuya yöneldi.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Kapalıçarşı'daki kuyumcu, yapılan kontrolde altınların 22 ayar olduğunu belirtti. Dolandırılmak üzere olduğunu anlayan vatandaş, "Az kalsın değerinin çok altında satacaktım" diyerek yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

ALTIN BOZDURURKEN DİKKATLİ OLUN

Kuyumcu ustaları, vatandaşlara tanımadıkları yerlerde altın bozdurmamaları yönünde uyarıda bulunarak, özellikle turistik bölgelerde "ayar düşürme" gibi yöntemlerle yapılan fiyat oyunlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.