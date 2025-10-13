Haberler

Altınlarını bozdurmak isteyen vatandaş, kuyumcudan aldığı cevapla şoke oldu

Altınlarını bozdurmak isteyen vatandaş, kuyumcudan aldığı cevapla şoke oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Altınlarını bozdurmak isteyen vatandaş, kuyumcudan aldığı cevapla şoke oldu
Kapalıçarşı yakınlarında altın bozdurmak isteyen bir vatandaş, kuyumcunun 22 ayar altınlarını "14 ayar" diyerek düşük fiyat teklif etmesi üzerine dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Aynı altınları Kapalıçarşı'daki başka bir kuyumcuda kontrol ettiren vatandaş, altınlarının 22 ayar olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.

İstanbul'da bir vatandaş, elindeki altınları bozdurmak için Kapalıçarşı yakınlarındaki bir kuyumcuya gitti. Kuyumcu, vatandaşın getirdiği altınların 14 ayar olduğunu iddia ederek düşük fiyat teklif etti. Durumdan şüphelenen vatandaş, altınlarını satmadan önce Kapalıçarşı içindeki başka bir kuyumcuya yöneldi.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Kapalıçarşı'daki kuyumcu, yapılan kontrolde altınların 22 ayar olduğunu belirtti. Dolandırılmak üzere olduğunu anlayan vatandaş, "Az kalsın değerinin çok altında satacaktım" diyerek yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

ALTIN BOZDURURKEN DİKKATLİ OLUN

Kuyumcu ustaları, vatandaşlara tanımadıkları yerlerde altın bozdurmamaları yönünde uyarıda bulunarak, özellikle turistik bölgelerde "ayar düşürme" gibi yöntemlerle yapılan fiyat oyunlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMehmet Karagöz:

memleket sizce ne kaynıyor... evet bildiniz

Yorum Beğen72
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSedat Macit:

tm o...c hemen şikayet et kim bilir kaç kişiyi dolandırdı

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Peki 14 ayar diyen sahtekar ne oldu? Kapısına rajlamnpanusu asılsın. Bunlar 22 ayarı 14 ayar gösterme uzmanıdor diye. Cezası yok mu. Nasılsa kamera kayıtları vardır.

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDeli Dumrul71:

ne ara bu kadar ahlaksız olduk

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

kuyum işi koyum işidir bu simsarların alayı satarken kazanır alırken de kazanır

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
