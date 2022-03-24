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Altının kilogramı 926 bin liraya yükseldi

AA - Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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Altının kilogramı 926 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 926 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 926 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 926 bin lira, en yüksek 937 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artarak 926 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 169 milyon 724 bin 419,80 lira, işlem miktarı ise 1.261,79 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 174 milyon 521 bin 488,06 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar AgaBullion Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış921.650,001.940,00
En Düşük926.000,001.924,00
En Yüksek937.500,001.960,00
Kapanış926.000,001.960,00
Ağırlıklı Ortalama929.819,61

Toplam İşlem Hacmi (TL)1.169.724.419,80

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.261,80

Toplam İşlem Adedi76

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

Borsa İstanbul, Altın, Döviz, KMTP, Ekonomi, Haberler

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