Haberler

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 737 bin 900 liraya yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,5 artışla 6 milyon 737 bin 900 liraya çıktı. Toplam işlem hacmi 2 milyar 80 milyon 603 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 737 bin 900 liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 705 bin lira, en yüksek 6 milyon 748 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,5 artışla 6 milyon 737 bin 900 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 637 bin 100 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 80 milyon 603 bin 572,48 lira, işlem miktarı ise 310,44 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 80 milyon 603 bin 572,48 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Atanur Kuyumculuk, Golden Global Yatırım Bankası, Dünya Katılım Bankası, Sultan Yetkili Müessese ile Yapı ve Kredi Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.637.100,004.500,00
En Düşük6.705.000,004.550,00
En Yüksek6.748.500,004.562,00
Kapanış6.737.900,004.562,00
Ağırlıklı Ortalama6.724.763,394.550,75
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.080.603.572,48

Toplam İşlem Miktarı (Kg)310,44

Toplam İşlem Adedi42

Kaynak: AA / Mahmut Çil
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazze'deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti

Gazze’deki soykırım sürerken ülkede yankı uyandıran ölüm
Gümüşhane'de 19 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu

Daha 19 yaşındaydı! Genç kızın kahreden ölümü
KAP bildirimi yapıldı! Galatasaray yönetiminde istifa

Galatasaray yönetiminde istifa
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri

Kendine yeni ünvanı buldu! Ne genel başkan ne de grup başkanı
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum
Yok artık Mourinho! Daha gitmeden Real Madrid'i büyük zarara soktu

Daha gitmeden Real Madrid'i karıştırdı bile
Icardi için yolun sonu! Okan Buruk'un raporu ortaya çıktı

Bir devir resmen sona erdi!