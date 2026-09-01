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Borsa İstanbul'da standart altın günü düşüşle kapattı

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 1,8 azalışla 6 milyon 735 bin liradan tamamladı. İşlem hacmi 4,58 milyar lira, işlem miktarı 674,61 kilogram oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 735 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 715 bin lira, en yüksek 6 milyon 832 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,8 düşüşle 6 milyon 735 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 855 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 582 milyon 708 bin 294,67 lira, işlem miktarı ise 674,61 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 759 milyon 878 bin 75,92 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Çakmakçı Kıymetli Madenler ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.855.000,004.412,00
En Düşük6.715.000,004.337,55
En Yüksek6.832.000,004.425,00
Kapanış6.735.000,004.360,00
Ağırlıklı Ortalama6.773.885,244.364,05
Toplam İşlem Hacmi (TL)4.582.708.294,67

Toplam İşlem Miktarı (Kg)674,61

Toplam İşlem Adedi59

Kaynak: AA
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