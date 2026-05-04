Haberler

Standart altın fiyatı %0,9 düşüşle 6 milyon 651 bin liraya indi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 651 bin 300 liraya indi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 651 bin 300 liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 599 bin 100 lira, en yüksek 6 milyon 733 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,9 düşüşle 6 milyon 651 bin 300 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı perşembe günü 6 milyon 712 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 902 milyon 805 bin 520,87 lira, işlem miktarı ise 1189,20 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 935 milyon 342 bin 116,25 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Dünya Katılım Bankası ile Sultan Yetkili Müessese olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.712.000,004.584,35
En Düşük6.599.100,004.527,20
En Yüksek6.733.000,004.641,50
Kapanış6.651.300,004.527,20
Ağırlıklı Ortalama6.664.478,844.590,91
Toplam İşlem Hacmi (TL)7.902.805.520,87

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.189,20

Toplam İşlem Adedi70

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu

Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait tanker vuruldu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti

Ettiği küfür maçın önüne geçti!

Birleşik Arap Emirlikleri, OAPEC üyeliğinden de ayrıldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nden piyasaları sarsacak bir adım daha
A Milli Takım'ın Dünya Kupası öncesi oynayacağı maçların programı netleşti

Dünya Kupası öncesindeki hazırlık maçımızda da uykusuz kalacağız
İran 'Savaş gemisi vuruldu' dedi, ABD yalanladı

İran "Savaş gemisi vuruldu" dedi, ABD'den jet yanıt geldi
Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti

Ettiği küfür maçın önüne geçti!

Fener'in eski yıldızından inanılmaz gol

Fener'in eski yıldızından füze!

Dehşet saçan palalı saldırganı polis kurşun yağdırarak etkisiz hale getirdi

Polis, üç kişiyi yaralayan palalı saldırgana kurşun yağdırdı