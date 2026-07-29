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Altının kilogram fiyatı 6 milyon 123 bin liraya geriledi

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 123 bin liraya indi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 123 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 113 bin 600 lira, en yüksek 6 milyon 155 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 düşüşle 6 milyon 123 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 134 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 111 milyon 54 bin 749,46 lira, işlem miktarı ise 996 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 121 milyon 647 bin 273,87 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Nil Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile Dünya Katılım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.134.000,003.995,00
En Düşük6.113.600,004.000,00
En Yüksek6.155.000,004.120,00
Kapanış6.123.000,004.018,00
Ağırlıklı Ortalama6.135.631,744.035,78
Toplam İşlem Hacmi (TL)6.111.054.749,46

Toplam İşlem Miktarı (Kg)996,00

Toplam İşlem Adedi69

Kaynak: AA
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