Altın fiyatlarında son durum! İşte gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları
Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 19 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 3 bin 380 liradan, Cumhuriyet altını ise 13 bin 770 liradan satılıyor. Ons altın ise 2 bin 20 dolardan alıcı buluyor.
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 19 lira seviyesinden işlem görüyor. Saat 10.20 itibarıyla çeyrek altın 3 bin 380 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 770 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 6 günlük yükseliş eğilimin ardından yeni güne düşüşle başlarken, şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 2 bin 20 dolardan alıcı buluyor.
ONS ALTIN ÜZERİNDEKİ FİYAT BASKISI AZALDI
Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizliklerin devam ettiğini belirtirken, dolar endeksinde 8 gündür devam güç kaybının altının ons fiyatı üzerindeki baskıyı azalttığını bildirdi.Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da büyüme ve Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 10 ve 2 bin dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.