İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Dün 2 bin 1 lira ile günü tamamlayan gram altın yeni güne yükselişle başlayarak saat 10.15 itibarıyla 2 bin 5 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3 bin 360 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 690 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 20 dolar seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTINDA DİRENÇ VE DESTEK SEVİYESİ

Analistler, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) politika faizini öngörülünden daha geç indirmeye başlayacağı endişelerinin sıcaklığını koruduğunu belirterek, Orta Doğu'da devam eden gerilimlerin altının fiyatını desteklediğini bildirdi.

Para piyasalarında, tutanaklar öncesi Fed'in politika faizini martta sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, Bankanın yüzde 65 ihtimalle mayısta da politika faizinde değişikliğe gitmeyeceği fiyatlanıyor. Fed'in faiz indirimlerine yüzde 75 ihtimalle haziranda başlayacağı öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi ve ABD'de öncü endeks verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 10 ve 2 bin dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.