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Gram altın güne düşüşle başladı: 7 bin 161 lira

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Gram altın, güne yüzde 0,6 düşüşle 7 bin 161 liradan başladı. Çeyrek altın 11 bin 722, Cumhuriyet altını 46 bin 673 liradan satılıyor. Ons altın da yüzde 0,7 azalışla 4 bin 626 dolarda. Doların değer kazanması ve kar satışları etkili olurken, jeopolitik gelişmeler ve Fed'in PCE verileri fiyatları etkileyebilir.

Güne düşüşle başlayan gram altın 7 bin 161 liradan işlem görüyor.

Dün gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,21 artışla 7 bin 204 liradan tamamlamıştı.

Bugün ise güne satıcılı başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 7 bin 161 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 722 liradan, Cumhuriyet altını 46 bin 673 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da yüzde 0,7 azalışla 4 bin 626 dolardan işlem görüyor.

ABD mali sürdürülebilirliğine ilişkin güvenin yeniden bozulması ve ABD Hazinesinin uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırma kararı son günlerde altın fiyatlarını pozitif etkilemişti.

Doların değerlenmesi ve kar satışlarının etkisiyle bugün altının ons fiyatında düşüş eğilimi öne çıkıyor.

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. ABD hükümetinin, İran ile yaşanan çatışmalar sırasında tahliye edilen bazı büyükelçiliklerine diplomatlarını geri göndermeye hazırlandığının öne sürülmesi ve arabulucu ülkelerin taraflar arasındaki müzakerelerin yeniden başlayabileceğine ilişkin açıklamaları, olası bir anlaşmaya yönelik iyimserliği artırdı.

Bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamalarının (PCE) beklentilerin altında gerçekleşmesi ve bu hafta Fed Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole Sempozyumu'nda güvercin mesajlar vermesi durumunda, altın fiyatlarının bu gelişmelerden destek bulabileceği tahmin ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de çekirdek PCE ve büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA
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