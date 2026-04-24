Haberler

Altının gramı 6 bin 777 liradan işlem görüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çeyrek altın 11 bin 145 liradan, cumhuriyet altını 44 bin 510 liradan satılıyor

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 777 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 0,8 altında 6 bin 789 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 6 bin 777 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 145 liradan, cumhuriyet altını 44 bin 510 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 4 bin 681 dolardan işlem görüyor.

ABD-İran barış görüşmelerinin çıkmaza girmesiyle birlikte petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalması ve bu durumun enflasyon ve faiz oranlarının uzun süre yüksek kalacağına ilişkin endişeleri artırması kıymetli madenler üzerinde baskı oluşturuyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
Formula 1, İstanbul Park'a dönüyor

Hasret bitiyor! Dünyanın en prestijli organizasyonu tekrar İstanbul'da
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

