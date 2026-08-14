Gram altın 6 bin 667 lirada, ons 4 bin 331 dolarda

Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 667 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,16 artışla 6 bin 690 liradan tamamladı.

Bugüne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 6 bin 667 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 944 liradan, cumhuriyet altını da 43 bin 561 liradan satılıyor.

Altının onsu ise ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışlarına yönelik tahminlerin azalmasına karşın, Orta Doğu'da beklenen anlaşmanın gecikmesi, yatırımcıların kar alma güdülerinin devreye girmesi ve teknoloji öncülüğünde riskli varlıklara doğru yönelimin artmasıyla yüzde 0,5 düşüşle 4 bin 331 dolarda seyrediyor.

ABD'de bu hafta açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz adımlarına dair beklentileri azalttı.

ABD'de beklentiler doğrultusunda gerçekleşen tüketici enflasyonunda enerji grubundaki düşüşün sürmesi, ileriye dönük fiyat baskılarının hafifleyebileceğine yönelik beklentileri güçlendirirken, dün öngörülerin altında gelen üretici enflasyonu verisi bu görünümü destekledi.

Piyasalarda Fed'in faiz artışına yönelik tahminlerin aralık ayına ötelenmesiyle dolar endeksi bir miktar gevşedi ve yeniden 100 seviyesinin altına sarktı.

Söz konusu gelişmeler para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini sabit bırakabileceği öngörülerini desteklerken, bankanın faiz artıracağına ilişkin olasılıklar ekim ayı için yüzde 54, aralık ayı için ise yüzde 92 seviyesinde bulunuyor.

Jeopolitik tarafta ise Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışı da yatırımcıların gündeminde kalmaya devam ediyor. ABD ile İran arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimlerde belirsizlik sürüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Piyasa Katılımcıları Anketi'nin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme, dış ticaret dengesi, ABD'de perakende satışlar, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve Michigan Üniversitesi enflasyon beklentisinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA