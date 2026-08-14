Haberler

Gram altın 6 bin 667 lirada, ons 4 bin 331 dolarda

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gram altın güne düşüşle başlayarak 6 bin 667 liradan işlem görüyor. Fed faiz beklentileri ve jeopolitik belirsizlikler altının onsunu 4 bin 331 dolara çekti. Yurt içinde Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ABD verileri takip edilecek.

Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 667 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,16 artışla 6 bin 690 liradan tamamladı.

Bugüne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 6 bin 667 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 944 liradan, cumhuriyet altını da 43 bin 561 liradan satılıyor.

Altının onsu ise ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışlarına yönelik tahminlerin azalmasına karşın, Orta Doğu'da beklenen anlaşmanın gecikmesi, yatırımcıların kar alma güdülerinin devreye girmesi ve teknoloji öncülüğünde riskli varlıklara doğru yönelimin artmasıyla yüzde 0,5 düşüşle 4 bin 331 dolarda seyrediyor.

ABD'de bu hafta açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz adımlarına dair beklentileri azalttı.

ABD'de beklentiler doğrultusunda gerçekleşen tüketici enflasyonunda enerji grubundaki düşüşün sürmesi, ileriye dönük fiyat baskılarının hafifleyebileceğine yönelik beklentileri güçlendirirken, dün öngörülerin altında gelen üretici enflasyonu verisi bu görünümü destekledi.

Piyasalarda Fed'in faiz artışına yönelik tahminlerin aralık ayına ötelenmesiyle dolar endeksi bir miktar gevşedi ve yeniden 100 seviyesinin altına sarktı.

Söz konusu gelişmeler para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini sabit bırakabileceği öngörülerini desteklerken, bankanın faiz artıracağına ilişkin olasılıklar ekim ayı için yüzde 54, aralık ayı için ise yüzde 92 seviyesinde bulunuyor.

Jeopolitik tarafta ise Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışı da yatırımcıların gündeminde kalmaya devam ediyor. ABD ile İran arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimlerde belirsizlik sürüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Piyasa Katılımcıları Anketi'nin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme, dış ticaret dengesi, ABD'de perakende satışlar, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve Michigan Üniversitesi enflasyon beklentisinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA
Detaylar ortaya çıkıyor! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş bakın nasıl yakalanmış
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü

CHP'li vekile taciz dayağından yeni görüntü! Kimliğini gösterip...

Gaziantep'te mide bulandıran iddia infial yarattı: Özel gereksinimli genç kız istismar mı edildi?

Bir ilimiz mide bulandıran iddiayla ayağa kalktı!
Okan Buruk'tan Osimhen'e özel uyarı

Bu görüntüler sonrası gerekeni yaptılar
İstanbul'da kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan 3 şüpheliye operasyon

Bakan Gürlek'in adını kullanan 3 şüpheliye kelepçe
Barda tanıştığı siyahi bir adamla ilişkiye giren kadın hayatının şokunu yaşadı

Barda tanıştığı siyahi bir adamla ilişkiye giren kadının sonu
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların isimleri netleşti! Ünlü iş adamı da aralarında

Süleymancılar operasyonunda ünlü markanın sahibi de gözaltında
Giresun’u fırtına ve sağanak vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü

Fırtına ve sağanak tüm kenti vurdu! Dereler taştı, yollar göle döndü