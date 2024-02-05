Altının gramı 1992 lira seviyesinde işlem görüyor

Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1992 lira seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,36 düşüşle 1997 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 1992 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 340 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 610 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,5 düşüşle 2 bin 29 dolar seviyesinde dengelendi.

FED'İN FAİZ İNDİRİMLERİNE BAŞLAYACAĞI TAHMİNLERİNİN ÖTELENMESİ EMTİA FİYATLARI ÜZERİNDE ETKİLİ

Analistler, ABD ekonomisinde resesyon endişelerinin önemli derecede azalmasına karşın, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlayacağı tarihe ilişkin tahminlerin ötelenmesinin emtia fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.