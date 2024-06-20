Altının gram fiyatı yükselişle başladı

Altının gramı, güne artışla başlamasının ardından 2 bin 454 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, altının gram fiyatı günü önceki kapanışın hemen altında 2 bin 435 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 2 bin 454 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 25 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 40 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,7 artışla 2 bin 344 dolardan işlem görüyor. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesine karşın karışık seyrediyor.

FED'İN YAKIN ZAMANDA FAİZ İNDİRİMİNE BAŞLAMA İHTİMALİNİN ARTABİLECEĞİNE YÖNELİK BEKLENTİLER YÜKSEK

ABD'de açıklanan veriler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik beklentileri desteklerken, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinden, bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha fazla ipuçları aranıyor. Ülkede açıklanan veriler tüketici harcamalarındaki yavaşlamaya işaret ederken, enflasyon baskılarının hafiflediği ve işsizliğin arttığı bir ortamda Fed'in yakın zamanda faiz indirimine başlama ihtimalinin artabileceğine yönelik beklentiler yükseldi.

ANALİSTLERE GÖRE FAİZ İNDİRİMİNİN ZAMANLAMASI VEYA KAPSAMINA İLİŞKİN KARAR GELECEK EKONOMİK VERİLERE BAĞLI

Analistler, faiz indiriminin zamanlaması veya kapsamına ilişkin kararın gelecek ekonomik verilere bağlı olacağını belirtti. Bugün, yurt içinde tüketici güven endeksi ve bütçe dengesi, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararı, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, konut başlangıçları ve inşaat izinleri, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 400 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 340 ve 2 bin 320 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.