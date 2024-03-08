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Altında yükseliş sürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

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Gram altın, yükselişle başladığı günde 2 bin 219 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 3 bin 720 liradan, Cumhuriyet altını ise 15 bin 120 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da yüzde 0,1 yükselişle 2 bin 160 dolardan alıcı buluyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanarak günü 2 bin 209 liradan tamamlayan gram altın,
yeni güne de yükselişle başlayarak saat 10.45 itibarıyla 2 bin 219 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 3 bin 720 liradan, Cumhuriyet altını ise 15 bin 120 liradan satılıyor.

FED BAŞKANI'NIN AÇIKLAMALARI EMTİA FİYATLARINI ETKİLEDİ

Analistler ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell'ın, para politikasını gevşetmek için gereken güvenden "uzak olmadıklarını" söylemesinin emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğunu ifade ederek bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Powell'ın "güvercin" sözle yönlendirmelerinin altına olan talebi desteklediğini aktaran analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin iş gücü piyasasının gidişatına dair sinyaller verebileceğini ve bu durumun Fed'in ilerleyen dönemlerde atacağı adımlar üzerinde etkili olabileceğini vurguladı.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in faiz indirimine başlama ihtimali mayısta yüzde 25 ve haziranda yüzde 75'e çıktı.

Analistler, yurt içinde uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirerek, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de istihdam raporu verilerinin takip edileceğini dile getirdi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 180 ve 2 bin 200 doların direnç olarak öne çıktığını belirten analistler, 2 bin 150 ve 2 bin 130 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Merkez Bankası Jerome Powell Fed Ekonomi Güncel Haberler

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