Altının Gram Fiyatı Yükselişle Başladı

Altının gram fiyatı haftaya yükselişle başladı ve 1.255 lira seviyesinde işlem görüyor. ABD'deki borç limiti krizinde taraflar arasında prensip anlaşmasına varıldığına yönelik açıklamalar risk iştahını artırırken, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündemi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin fiyatlamalar yatırımcıların odağında yer alıyor.