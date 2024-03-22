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Fed'in faiz indirimine başlayabileceği olasılığı altın talebini baskılıyor

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Altının gram fiyatı yeni güne de düşüşle başladı. Saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 2 bin 239 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 750 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 250 liradan satılıyor.

Dün 2 bin 223 dolarla zirveyi gören altının ons fiyatı, buradan gelen kar satışlarının da etkisiyle günü yüzde 0,2 azalışla 2 bin 181 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatı, şu sıralarda da düşüş eğilimini sürdürerek önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 2 bin 168 dolardan alıcı buluyor.

FED ETKİLİYOR

Analistler, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) diğer büyük merkez bankalarından daha sonra faiz indirimlerine başlayabileceği endişelerinin altın talebini baskıladığını ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in haziranda faiz indirimlerine başlayabileceği öngörülüyor. İsviçre Merkez Bankasının dün faiz indirimine gitmesiyle dolar diğer para birimleri karşısında değer kazanırken, bu durumun emtia fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturduğu görülüyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının yanı sıra Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 150 ve 2 bin 120 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 190 ve 2 bin 220 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Jerome Powell İsviçre Fed Finans Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Jon snow:

Allah belanı versin altın artık duş

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Ali Altunkaynak:

Altın yatırımcıları seçim var istikrarsız olur beklentisiyle altına hucum ettiler lakin ters köşeye yatacaklar seçimler bitmeden bozun altınlarınızı derim ????

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