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Yatırımcılar dikkat! Gram, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar?

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Cuma gününü 2 bin 232 liradan tamamlayan altının gramı, yeni haftaya değer artışıyla başlayarak 2 bin 241 lira seviyesinden işlem görüyor. Saat 10.30 itibariyle çeyrek altın 3 bin 760 liradan, Cumhuriyet altını ise 15 bin 290 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 2 bin 168 dolardan alıcı buluyor.

FED'E KARŞIN İSVİÇRE'DEN GELEN FAİZ KARARI FİYATLARI ETKİLEDİ

Geçen hafta önemli merkez bankalarının para politikası kararları takip edilirken, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit bırakmasına karşın İsviçre Merkez Bankasının gelişmiş ülke merkez bankaları arasında ilk faiz indirimine gitmesi varlık fiyatları üzerinde etkili oldu.

Söz konusu gelişme, Fed'in diğer gelişmiş ülke merkez bankalarından daha sonra faiz indirimlerine başlayabileceği ihtimalini ortaya çıkarırken, bu durum doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına neden oldu.

Analistler, yeni haftada yoğun veri gündemiyle birlikte Fed yetkililerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydederek, özellikle büyüme verileri ve Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamalarının Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyal verebileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, altının ons fiyatında 2 bin 150 ve 2 bin 120 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 190 ve 2 bin 220 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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