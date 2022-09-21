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Altının gram fiyatı 985 lira seviyesinden işlem görüyor

Ekonomi Haberleri

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 985 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.575 lira, cumhuriyet altını da 6.643 liradan satılıyor.

Dün, ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 azalışla 980 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 985 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.575 lira, Cumhuriyet altını da 6.643 liradan satılıyor. Dün yüzde 0,7 azalışla günü 1.665 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının 0,4 üzerinde 1.672 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi altın fiyatlarında dalgalı bir seyir izlendiğini belirterek, karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma ve güncellenen makroekonomik projeksiyonlarda para politikasının gelecek dönem seyrine ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta yüzde 83 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının beklendiğini aktaran analistler, kasım toplantısı için ise tahminlerin 50 baz puanda yoğunlaştığını dile getirdi.

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini belirterek, askeri kısmi seferberlik ilan etti.

Analistler, Putin'in açıklamalarının küresel ölçekte risk algısını artırdığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.650 ve 1.620 doların destek olduğunu, 1.690 ve 1720 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi

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