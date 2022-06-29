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Altının gram fiyatı 975 lira seviyesinden işlem görüyor

AA - Murat Aslan - Ekonomi
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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 975 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.560 lira, cumhuriyet altını da 6.527 liradan satılıyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 976 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından önceki kapanışının altında 975 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.603 lira, Cumhuriyet altını da 6.512 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.818 dolardan işlem görüyor.

GÖZLER ABD, AVRUPA VE ALMANYA MERKEZ BANKALARINDA

Analistler, artan resesyon ve enflasyon endişeleri arasında varlık fiyatlamalarının zorlaştığını kaydederek, bugün ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankası başkanlarının konuşmalarının altının ons fiyatı üzerinde etkili olabileceğini bildirdi. ABD yönetimi, Rusya'dan altın ithalatına yasak getirirken, teknik sebeplerden ötürü söz konusu haberin altının ons fiyatı üzerindeki etkisi sınırlı kaldı. Bugün, ayrıca yurt dışında Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ABD'de 1. çeyrek büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 doların destek, 1.850 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

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AA / Murat Aslan - Ekonomi

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