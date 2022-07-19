Altının gram fiyatı 965 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 965 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.545 lira, cumhuriyet altını da 6.515 liradan satılıyor. Dün, ons altın fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 artışla 959,5 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 965 liradan işlem görüyor. ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.545 lira, Cumhuriyet altını da 6.515 Liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının hemen üzerinde 1.709,8 dolardan işlem görüyor. PİYASALARDA SON DURUM Analistler, ABD'de açıklanan şirketlerin finansal sonuçları ve gelecek yıla ilişkin beklentilerin düşürülmesinin resesyon endişelerini tekrar gündeme getirdiğini ifade ederek, söz konusu durumun altın fiyatlarında oynaklığa neden olduğunu söyledi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise değişimin gözlenmediğini aktaran analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuzda yüzde 70 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağının fiyatlandığını kaydetti.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.690 doların destek, 1.730 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi. AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi Tam Gemi Şok Denemeleri Finans Ekonomi Haberler

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