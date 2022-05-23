Altın son 2 ayın en yüksek seviyesinde! Gram 951 liradan işlem görüyor - Haberler

Geçen haftanın son işlem gününde, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 artışla 944,5 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 951 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.529 lira, cumhuriyet altını da 6.290 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.857 dolardan işlem görüyor. Analistler, küresel çapta enflasyonist baskıların devamına işaret eden gelişmeler ve resesyon kaygılarının yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, güvenli limanlara olan talebin arttığını söyledi.

ONS ALTINDA 1.880 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bu hafta ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) toplantı tutanakları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu faiz kararının yanı sıra Almanya ve ABD'de birinci çeyrek büyüme ile dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri akışının yatırımcıların odağında yer aldığını ifade eden analistler, bugün ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini kaydetti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 ve 1.800 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.