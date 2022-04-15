Altının gram fiyatı 929 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 azalışla 927,1 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 928,8 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.493 lira, cumhuriyet altını da 6.143 liradan satılıyor. Analistler, enflasyon endişesi ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin emtia piyasaları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, bugün ABD ve Avrupa borsalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olduğunu ve piyasaların sakin bir seyir izleyebileceğini kaydetti.

PİYASALAR VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

ABD Merkez Bankası ( Fed ) yetkililerinin şahin yönlendirmelerine devam ettiğini ifade eden analistler, tahvil piyasalarında Fed'in mayıstaki toplantıda 50 baz puan faiz artırma ihtimali yüzde 91 seviyesine çıktığını söyledi. Analistler, bugün veri gündeminde yurt içinde bütçe dengesi, ABD'de New York Fed imalat endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının öne çıktığını bildirdi.