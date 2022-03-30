Altının gram fiyatı 905 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 905 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, dolar kuru ve ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 2,9 azalışla 897,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,8 artışla 905 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.485 lira, Cumhuriyet1 altını da 6.060 liradan satılıyor.

Dün, Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen müzakereden olumlu sinyallerin alınmasının ardından 1.890,3 dolar ile mart ayının en düşük seviyesini görmesine karşın günü 1.919,6 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1.921,3 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının küresel piyasalar için başlıca risk unsuru olmaya devam ettiğini belirterek, müzakerelere ilişkin gelişmelerin altın fiyatlarında dalgalanmaya sebep olduğunu ifade etti.

Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın konuşmasının piyasaların odağında olacağını aktaran analistler, veri gündeminde ise ABD'de büyüme ve ADP özel sektör istihdamı, Almanya'da enflasyon ile Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.950 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.