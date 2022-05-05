Altının gram fiyatı 903 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 903 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 artışla 890,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,4 artışla 903,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.482 lira, Cumhuriyet altını da 6.053 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,7 artışla 1.894 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) politika faizini 50 baz puan artırmasına karşın, toplantı öncesinde agresifleşen şahin tonun, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemlerinde terk edilmesiyle altına olan talebin arttığını kaydetti.

Bugün, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararının yanı sıra İngiltere'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.870 doların destek, 1.910 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan verilere göre, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 7,25, yıllık yüzde 69,97 artışla beklentileri aştı.