Altının gram fiyatı 899 lira seviyesinden işlem görüyor - Haberler

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Altının gram fiyatı 899 lira seviyesinden işlem görüyor

AA - Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 899 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.475 lira, cumhuriyet altını da 6.023 liradan satılıyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe karşı, dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 yükselişle 897,1 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 898,6 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.475 lira, Cumhuriyet altını da 6.023 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 1.875 dolardan işlem görüyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha şahin politikaların gerekebileceği endişesiyle küresel ölçekte dolar talebinin arttığını ve buna paralel altının ons fiyatının gerilediğini bildirdi. Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporundaki verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.910 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

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AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, dolar, Finans, Ekonomi, Haberler

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