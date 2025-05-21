Altının Gram Fiyatı 4 Bin 146 Liraya Yükseldi

Altının Gram Fiyatı 4 Bin 146 Liraya Yükseldi
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Altının gram fiyatı, güne 4 bin 146 liradan başladı. Çeyrek altın 6 bin 883 lira, cumhuriyet altını ise 27 bin 426 liradan satılıyor. ABD Merkez Bankası'nın açıklamaları ve küresel risk algısı yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesine neden oluyor.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 146 liradan işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,9 artışla 4 bin 107 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise artışla başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,9 yükselişle 4 bin 146 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 883 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 426 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,9 değer kazanarak 3 bin 318 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD'nin mali görünümüne ilişkin endişeler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin tarifelerin ekonomik aktiviteyi yavaşlatarak enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik söylemleri yatırımcıların görece riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden oluyor.

ABD ile Çin arasında sağlanan geçici tarife anlaşması, bir süredir yüksek seyreden risk algısının azalmasına katkı sağlamıştı. Ancak tarifelerin, önceki seviyelere kıyasla daha düşük olsa da uygulanmaya devam edecek olması, küresel ticaretin sekteye uğrayabileceği ve bunun da büyüme ile enflasyon üzerinde olumsuz etki yapabileceği endişelerini beraberinde getiriyor.

Analistler, dolar endeksindeki zayıflama ve bir süredir arka planda kalan küresel risk unsurlarının yeniden öne çıkmasının, yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelimini desteklediğini belirtti.

Bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ile finansal hizmetler güven endeksinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olacağını belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 220 dolar seviyesinin destek, 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
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