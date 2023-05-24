Altının gram fiyatı 1.260 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.260 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.070 lira, Cumhuriyet altını da 8.370 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 artışla 1.261 liradan tamamladı.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 1.260 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.070 lira, Cumhuriyet altını da 8.370 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,2 yükselişle 1.975 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.972 dolardan alıcı buluyor.

PİYASALARDA SON DURUM

ABD'deki borç limiti krizine ilişkin Beyaz Saray ile Cumhuriyetçi temsilciler arasındaki müzakereler dün de devam ederken, görüşmelerin henüz anlaşmayla sonuçlanmaması risk algısını artırdı. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy söz konusu gelişmelere karşın 1 Haziran'dan önce anlaşmaya varabileceklerine inandığını söyledi.Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) gelecek ay yüzde 25 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gidebileceği beklentisinin devam ettiğini bildirdi.

Bugün Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ile Fed toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 ve 1.960 doların destek, 1.980 ve 1.990 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.