Altının gram fiyatı 1.166 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.166 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, 1.168 lira ile 2 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesini test etmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 2,4 artışla 1.167 liradan tamamladı.