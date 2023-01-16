Altının gram fiyatı 1.157 lira seviyesinden işlem görüyor Ekonomi Haberleri Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.157 lira seviyesinde işlem görüyor. Cuma günü, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,18 artışla 1.160 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,26 gerileyerek 1.157 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.900 lira, Cumhuriyet altını da 7.690 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 1,17 değer kazanarak 1.920 doların üzerini test etmesinin ardından, bugün yüzde 0,3 düşüşle 1.915 dolardan işlem görüyor. FED'İN YÜZDE 25 FAİZ ARTIRMASI BEKLENİYOR ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) sıkılaşma adımlarını yavaşlatacağı beklentilerinin arttığını belirterek, bunun da altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti. Para piyasasındaki fiyatlamalara göre Fed'in gelecek ayki toplantıda 25 baz puan faiz artıracağı ihtimali yüzde 94'e yükseldi. GÖZLER DAVOS ZİRVESİ'NDE Bugün başlayacak Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının takip edileceğini belirten analistler, veri gündeminde ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksinin öne çıktığını kaydetti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.930 ve 1.950 doların direnç konumunda olduğunu söyledi. Kaynak: AA / Ekonomi Fed Finans Ekonomi Haberler

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