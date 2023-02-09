Altının gram fiyatı 1.139 lira seviyesinden işlem görüyor Ekonomi Haberleri Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.139 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,29 artışla 1.135 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de artışla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,35 üzerinde 1.139 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.870 lira, Cumhuriyet altını da 7.570 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dün yüzde 0,27 değer kazancıyla günü 1.875 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1.882 dolardan işlem görüyor. ANALİSTLERİN GÜNDEMİ Analistler, ABD Merkez Bankası ( Fed ) yetkililerinin söylemleri ve makroekonomik verilerle para politikalarına yönelik belirsizliklerin sürdüğünü belirterek, gelecek hafta yoğunlaşacak makroekonomik veri takvimiyle birlikte beklentilerin belirginleşebileceğini söyledi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta politika faizini yüzde 89 ihtimalle 25 baz puan, yüzde 11 ihtimalle 50 baz puan artıracağı öngörülüyor. Bugün yurt içinde para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.860 doların destek, 1.900 doların direnç konumunda olduğunu söyledi. Kaynak: AA / Ekonomi Fed Finans Ekonomi Haberler

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