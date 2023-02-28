Altının gram fiyatı 1.100 lira seviyesinden işlem görüyor Ekonomi Haberleri Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.100 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.100 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,40 artışla 1.104 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,36 azalışla 1.100 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.800 lira, Cumhuriyet altını da 7.320 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dün yüzde 0,33 artışla günü 1.817 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1.810 dolardan işlem görüyor. Dünya genelinde enflasyon baskısı güçlenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) faiz artırımlarına mart, mayıs ve haziran ayındaki toplantılarda 25'er baz puan şeklinde devam edeceği öngörülüyor. Analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin verilerle yumuşak iniş ihtimalinin tekrar gündeme geldiğini belirterek, bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri, bekleyen konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti. Kaynak: AA / Ekonomi Amerika Birleşik Devletleri Fed Ekonomi Haberler

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