Altının gram fiyatı 1.086 lira seviyesinden işlem görüyor Ekonomi Haberleri Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.086 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel yüzde 1,7 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.084,7 liradan tamamladı. Dün ABD'de yıllık enflasyonun kasımda yüzde 7,1 artışla beklentilerin altında kalmasının ardından, yüzde 1,7 artışla günü 1.810,5 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 1.811 dolardan işlem görüyor. GÖZLER FED'İN AÇIK PİYASA KOMİTESİ TOPLANTISINDA Analistler, dün ABD'de enflasyonun kasımda yavaşlamaya devam etmesinin ardından altına olan talebin arttığını belirterek, gözlerin bugün ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlara çevrildiğini söyledi. Fed'in faiz kararı, üyelerin beklentilerini içeren nokta grafiğindeki değişiklikler ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların varlık fiyatları üzerinde etkili olacağını belirten analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yüzde 80 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü bildirdi. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.830 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti. Kaynak: AA / Ekonomi Tam Gemi Şok Denemeleri Cumhuriyet Fed Finans Ekonomi Haberler

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