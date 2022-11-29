Altının gram fiyatı 1.050 lira seviyesinden işlem görüyor Ekonomi Haberleri Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.050 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel yüzde 0,90 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.042 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,8 artışla 1.050 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.720 lira, Cumhuriyet altını da 6.990 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,8 artışla 1.754 dolardan işlem görüyor. "ÇİN 'SIFIR KOVİD-19' POLİTİKASINI KALDIRACAK" BEKLENTİSİ Analistler, Çin'deki "sıfır Kovid-19" politikasının yavaş yavaş uygulamadan kaldırılabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi ve Çin hükümetinin inşaat sektörü için 2009'dan bu yana uygulamada olan pay piyasalarından fonlama yasağını kaldırmasıyla küresel dolar talebinin azaldığını bildirdi. ÇİN'DEKİ PROTESTOLAR YATIRIMCILARIN ODAĞINDA Bugünün veri gündeminde Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de tüketici güven endeksinin öne çıktığını ifade eden analistler, Çin'deki protestolara ilişkin haber akşının yatırımcıların odağında yer aldığını dile getirdi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.725 doların destek, 1.775 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi. Kaynak: AA / Ekonomi Çin Halk Cumhuriyeti Finans Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Altının gram fiyatı 1.050 lira seviyesinden işlem görüyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.