Altının gram fiyatı 1.033 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1033 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.674 lira, cumhuriyet altını da 6.689 liradan satılıyor. Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 artışla 1.033 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından önceki kapanışı ile aynı fiyatta olan 1.033 liradan işlem görüyor. ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.674 lira, Cumhuriyet altını da 6.689 liradan satılıyor. Dün yüzde 0,3 artışla günü 1.794,4 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1.790,2 dolardan işlem görüyor. GÖZLER ABD'NİN AÇIKLAYACAĞI ENFLASYON VERİLERİNDE Analistler, bugün ABD'de açıklanacak temmuz ayı enflasyon verileri öncesinde artan belirsizliklerle yatırımcıların temkinli davrandığını söyledi. Geçen hafta beklenmedik şekilde güçlü gelen istihdam piyasası verilerine karşın enflasyonda görülecek olası bir düşüşün ABD Merkez Bankası'nı (Fed) rahatlatabileceğini belirten analistler, veri öncesi piyasalarda bankanın eylül toplantısında yüzde 68 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının fiyatlandığını kaydetti. Analistler, bugün ayrıca ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.820 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi. Ekonomi AA / Muhammed Said Tanıl Tam Gemi Şok Denemeleri Finans Ekonomi Haberler

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