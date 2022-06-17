Altının gram fiyatı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.030 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.647 lira, cumhuriyet altını da 6.763 liradan satılıyor. Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,66 artışla 1.033 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla dünkü kapanışın yüzde 0,4 altında, 1.030 liradan işlem görüyor. ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.647 lira, Cumhuriyet altını da 6.763 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.849 dolardan işlem görüyor. PİYASALARDA SON DURUM Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) politika faizini 75 baz puan artırmasının ardından güçlenen resesyon riskinin güvenli liman varlıklara olan talebi desteklediğini ve altının ons fiyatının dün yüzde 1,3 değer kazandığını kaydederek, bugün sakin seyreden emtia piyasasında gözlerin Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına çevrildiğini bildirdi.

Bugün ayrıca, yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.860 doların direnç konumunda olduğunu söyledi. Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? AA / Murat Aslan - Ekonomi Tam Gemi Şok Denemeleri Fed Finans Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Altının gram fiyatı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.