Altının gram fiyatı 1.028 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1028 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.661 lira, cumhuriyet altını da 6.855 liradan satılıyor. Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki hareketlere paralel dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 1.030,2 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 11.27 itibarıyla dünkü kapanışın hemen hemen altında 1.028 liradan işlem görüyor. ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.661 lira, Cumhuriyet altını da 6.855 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 1.857 dolardan işlem görüyor. PİYASALARDA SON DURUM Analistler, geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verisinin tahminlerin üzerinde gerçekleşerek, enflasyonun mayısta zirve yapmış olabileceği beklentisini boşa çıkardığını aktararak, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) agresif şahin tutumunun öngörülenden daha uzun sürebileceği endişesinin altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti. Fed'in çarşamba günü açıklanacak para politikası kararları öncesinde piyasalarda oynaklığın devam edebileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti. Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Murat Aslan - Ekonomi Tam Gemi Şok Denemeleri Fed Finans Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Altının gram fiyatı 1.028 lira seviyesinden işlem görüyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.