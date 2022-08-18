Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altının gram fiyatı 1.018 lira seviyesinden işlem görüyor

Ekonomi Haberleri

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1018 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.628 lira, cumhuriyet altını da 6.849 liradan satılıyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.017 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışının üzerinde 1.018 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.628 lira, Cumhuriyet altını da 6.849 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının hemen altında 1.762 dolardan işlem görüyor. Analistler, dün yayımlanan ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) temmuzdaki toplantı tutanaklarının, enflasyon düşene kadar faiz artırımlarının süreceğinin sinyalini vermesiyle altının ons fiyatının gerilediğini söyledi.

Yurt içi piyasaların bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına odaklandığını aktaran analistler, veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve ikinci el konut satışlarının öne çıktığını kaydetti.

Analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yakından izleneceğini vurgulayarak teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların destek, 1.780 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi. AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin yüzde 14 düzeyinde bulunan politika faizinde herhangi bir değişiklik yapmayacağını öngörüyor.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Kaynak: AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Cumhuriyet Altını Fed Finans Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title