Altının gram fiyatı 1.010 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 azalışla 1.004 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.35 itibarıyla yüzde 0,6 değer kazanarak 1.010 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.636 lira, Cumhuriyet altını da 6.765 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 1.819 dolardan işlem görüyor. Analistler, para piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugünkü toplantıda 75 baz puanlık faiz artışının fiyatlanmasına karşın, bankanın farklı adımlar atabileceği ihtimalinin piyasalarda oynaklığı artırdığını bildirdi.

PİYASALARDA SON DURUM

Birçok banka yetkilisinin daha önce bu adıma karşı yaptığı keskin açıklamalarının bulunduğunu ve son ana kadar 75 baz puana yönelik sözle yönlendirmelerin yapılmadığına dikkati çeken analistler, bazı kurumlar tarafından yapılan anketlerde de ekonomist beklentilerinin medyanın hala 50 baz puan yükselişe işaret ettiğini hatırlattı.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi'nin, mevcut piyasa koşullarını görüşmek üzere bugün önceden planlanmamış bir toplantı yapacağının duyurulmasının ardından dolar endeksinin gerilemesi de altının ons fiyatını destekledi. Analistler, artan belirsizliklerin iki günlük düşüş eğiliminin ardından altına olan talebi sınırlı da olsa artırdığını kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.860 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

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