Altının gram fiyatı 1.007 lira seviyesinden işlem görüyor

Cuma günü, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,2 azalışla 1.015 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından altında 1.007 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.633 lira, Cumhuriyet altını da 6.835 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 1 altında 1.721 dolardan işlem görüyor. Analistler, ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere merkez bankaları yetkililerinin Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda verdiği "şahin" mesajların altının ons fiyatını baskıladığını söyledi

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

Fed'in eylüldeki faiz kararına ilişkin 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin yüzde 70'e yükseldiğini aktaran analistler, dolar endeksinin, 109,5'le Haziran 2002'den bu yana en yüksek seviyesini gördüğünü ifade etti. Analistler bugünün veri gündeminde ABD'de Dallas Fed imalat endeksinin bulunduğunu belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 ve 1.680 doların destek, 1.760 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.