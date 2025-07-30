Altında temkinli seyir: Gözler FED kararında, fiyatlar yatay

Altında temkinli seyir: Gözler FED kararında, fiyatlar yatay
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Altında temkinli seyir: Gözler FED kararında, fiyatlar yatay
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30 Temmuz 2025 Çarşamba günü altın piyasasında sınırlı dalgalanma izleniyor. Gram altın 4 bin 337 TL'den işlem görürken, çeyrek altın 7 bin 83 TL, yarım altın 14 bin 167 TL, Cumhuriyet altını ise 28 bin 247 TL seviyelerinde. Gözler FED'in faiz kararında.

30 Temmuz 2025 Çarşamba günü altın piyasalarında sınırlı dalgalanmalar yaşanıyor. Küresel piyasalarda FED toplantısı öncesi temkinli duruş sürerken, yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ediyor.

Düğün sezonunun tam ortasında fiyatların düşüşe geçmesi, hem takı alışverişi yapacak vatandaşlar hem de yatırımcılar açısından yakından izleniyor. Uzmanlar, kısa vadede altında yön arayışının sürdüğünü ve fiyatlarda dalgalı seyrin bir süre daha devam edebileceğini belirtiyor. İşte 30 Temmuz 2025 Çarşamba sabah saatleri itibariyle güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Güne hafif düşüşle başlayan gram altın, saat 09.19 itibarıyla 4.337 TL seviyesinden işlem görüyor. 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 3.958 TL olarak kaydedildi. Altının ons fiyatı, uluslararası piyasalarda 3.323 dolar seviyelerinde işlem görürken, iç piyasada Cumhuriyet altını 28.247 TL, yarım altın 14.167 TL, çeyrek altın ise 7.083 TL'den alıcı buluyor.

Analistler, FED'in faiz kararı öncesi piyasalarda yön arayışının sürdüğünü ve altın fiyatlarında kısa vadeli dalgalanmaların devam edebileceğini belirtiyor.

Haberler.com / Selcan Tüten - Ekonomi
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