Altında sert düşüş! Kayıp yüzde 3'ü aştı

Altın, pazartesi gününü yüzde 3 düşüşle bitirdi. Altının ons fiyatı 3 bin 97 dolar oldu.

ALTINDA YÜZDE 3 DÜŞÜŞ

Altındaki düşüş devam ediyor. Haftalar süren yükselişin ardından yeniden gerilemeye başlayan altın, pazartesi gününe de düşüşle başladı. Spot altın yüzde 3 değer kaybetti. Ons başına altın fiyatı 3 bin 97 dolara indi.

GRAM ALTIN NE KADAR

Ons altında yaşanan düşüş gram altına da yansıdı. Gram altın haftaya yüzde 3.40 kayıp ile başladı. Gram altın şu anda 5 bin 360 lira seviyesinde seyrediyor.

9 HAFTALIK YÜKSELİŞ SONA ERDİ

ABD'de eylül enflasyonunun açıklanmasının ardından kısa süreli yükselişlerle kayıplarını törpüleyen değerli metaller, hafta başında altın öncülüğünde gelen kar satışları ve güvenli liman talebindeki azalma nedeniyle haftayı düşüşle tamamladı.

Analistler, ABD-Çin geriliminin azalacağına dair haber akışının güvenli liman talebini zayıflatan başlıca etkenler arasında yer aldığını belirtirken, altının ons fiyatındaki teknik nedenli düşüşlerin de değerli metallerin geneline yayılan satışları tetiklediğini kaydetti.

Altın fiyatları, ABD'de beklenenden düşük gelen enflasyonun Fed'in gelecek hafta faiz indirebileceği beklentilerini güçlendirmesiyle haftanın son işlem gününde kayıplarını azaltsa da hafta içinde yeni rekor seviyesini görmesinin ardından gelen teknik nedenli düşüşler ve güçlü kar satışları nedeniyle oluşan kayıplarını telafi edemedi.

Altının ons fiyatı, üst üste dokuz haftalık yükselişin ardından onuncu haftada değer kaybetse de tamamlanan haftada 4 bin 381,55 dolarla rekorunu tazeledi.

Değerli metallerde, ons bazında fiyatlar, gümüşte yüzde 6,5, paladyumda yüzde 3,3, altında yüzde 3,2 değer kaybederken, platin önceki haftalık kapanışının hemen altında haftayı tamamladı.