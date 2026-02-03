Yatırımcılar dikkat! Altında beklenmedik hareketlilik
Son günlerde yaşanan sert satışların ardından altında yükseliş ivmesi yeniden güç kazandı. Güvenli liman talebinin artmasıyla ons altın yüzde 4'ün üzerinde değer kazanarak 4 bin 856 dolar seviyesini aştı. Gram altın da güne 6 bin 509 liradan başlarken, 6 bin 789 lira ile en yüksek seviyeyi gördü.
- Ons altın 4 bin 856 dolar seviyesini aşarak yüzde 4'ün üzerinde değer kazandı.
- Gram altın 6 bin 727 liradan işlem görüyor.
- 3 Şubat Salı günü tam altın satış fiyatı 46.505,09 TL oldu.
ONS ALTINDA GÜÇLÜ TOPARLANMA
Ons altın güne 4 bin 657 dolardan başladı. Gün içinde 4 bin 644 dolar seviyesini test eden altın, yükselişini hızlandırarak 4 bin 856 dolara kadar çıktı. Ons altın, şu sıralarda 4 bin 815 dolar seviyesinden işlem görüyor.
GRAM ALTINDA SERT YÜKSELİŞ
Ons altındaki toparlanma gram altına da yansıdı. Gram altın güne 6 bin 509 liradan başlarken, gün içinde 6 bin 490 lira ile en düşük, 6 bin 789 lira ile en yüksek seviyeyi gördü. Gram altın, şu sıralar 6 bin 727 liradan alıcı buluyor.
3 Şubat Salı altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
- Gram altın satış fiyatı: 6.727,63 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 12.048,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 24.097,00 TL
- Tam altın satış fiyatı: 46.505,09 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.011,00 TL
Kapalı Çarşı altın fiyatları: