Altında hiç görülmemiş olay! Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor

Altında hiç görülmemiş olay! Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor
Altında hiç görülmemiş olay! Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor
Güncelleme:
Kasım ayı itibarıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yurt içinde üretilen altın alımını durdurması, altın piyasasında dengeleri kökten değiştirdi. Bu kararın ardından Türkiye'de emtia piyasalarının merkezi olan Kapalıçarşı'da tarihte ilk kez fiziki altın fiyatları, bankalarda satılan altının üzerine çıktı.

  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kasım ayında Türkiye'de üretilen altınların alımını durdurdu.
  • Kapalıçarşı'da altın fiyatları, bankalarda satılan altından daha yüksek seviyelere çıktı.
  • Altın satışı yapan bankaların gösterge fiyatlarında sert düşüşler yaşandı.

Yıl boyunca yaşadığı yükselişlerle yatırımcısının yüzünü güldüren güvenli liman altın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aldığı karar sonrası dalgalı bir sürece girdi. Kasım ayında hayata geçirilen yeni uygulamayla birlikte TCMB, Türkiye'de üretilen altınların alımını durdurdu. Bu adım, piyasada kontrolsüz bir arz artışına yol açarken banka fiyatları ile serbest piyasa arasındaki dengeyi tersine çevirdi.

GÖSTERGE FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ

NTV'de yer alan habere göre, yurt içi piyasalarda artan altın arzına ek olarak yatırımcıların son haftalarda talebini azaltması, satışa sunulan altınların önemli bir bölümünün elde kalmasına neden oldu. Bu gelişme, altın satışı yapan bankaların gösterge fiyatlarında sert düşüşler yaşanmasına yol açtı.

CUMHURİYET TARİHİNDE BİR İLK YAŞANIYOR

Ortaya çıkan tablo, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilki de beraberinde getirdi. Fiziki altın piyasasının merkezi olarak kabul edilen Kapalıçarşı'da altın fiyatları, bankalarda satılan altından daha yüksek seviyelere çıktı. Böylece uzun yıllardır bankaların üzerinde şekillenen fiyatlama dengesi tersine dönmüş oldu.

YENİ DÜZENLEYİCİ ADIMLAR GELEBİLİR

Kapalıçarşı esnafı ve Türkiye genelindeki kuyumcuların tepki gösterdiği bu durum karşısında, TCMB'nin piyasadaki anormal hareketleri dengelemek amacıyla yeni düzenleyici adımlar atmasının beklendiği ifade ediliyor.

