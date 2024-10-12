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Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı

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Altın yatırımcıları, son dönemdeki fiyat hareketliliklerinden tatmin olmadı. iki haftadır sürekli rekor tazeleyen altın bu hafta yeni zirveler denemediği gibi düşüşle karşılaştı. Altın fiyatları haftaya 2921 liradan başladı. Cuma günü kapanışı 2928 liradan gerçekleştirdi.

ABD ekonomisinden gelen sınırlı pozitif veriler eşliğinde hafif yükseliş trendine giren altın fiyatları haftayı karsız kapattı. ABD'de Eylül ayında enflasyon yüzde 2,4 olarak açıklandı. Beklentiler yüzde 2,3'tü ve Ağustos ayında da enflasyon yıllık yüzde 2,5 oranında gerçekleşmişti. Beklentilerin üstünde gelen ABD enflasyon verisi altına sınırlı yükseliş getirdi.

GRAM ALTIN

Gram altın haftaya 2921 liradan başladı. Haftayı 2928 liradan tamamladı. Böylece altındaki yükseliş yüzde 0,24 olarak kaldı.

ONS ALTIN

Ons altın haftaya 2653 dolardan başladı. Haftayı 2657 dolardan tamamladı. Ons altın haftalık bazda yüzde 0,15 oranında yükselmiş oldu.

Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi

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