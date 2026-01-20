Altın ve gümüşte sert yükseliş

Altın ons fiyatının 4 bin 700 doların üzerine, gümüş ons fiyatının ise 94,40 dolar seviyelerine yükselmesi, küresel piyasalarda alışılmışın dışında bir sürece girildiğini ortaya koydu. Uzmanlara göre bu yükseliş, sadece fiyat artışı değil, küresel ekonomik ve finansal sisteme duyulan güven kaybının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, değerli metallerde yaşanan yükselişin klasik piyasa dinamikleriyle açıklanamayacağını belirterek, altın ve gümüşteki değişimin geçici bir dalgalanma olmadığını küresel sistemin kendi kırılganlığının fiyatlandırmasının neticesi olduğunu vurguladı. Son dönemde altın ve gümüşte yaşanan sert yükselişlerin arkasında birçok güçlü faktörün bulunduğunu ifade eden Kitiş, jeopolitik risklerin artması, merkez bankalarının rezerv politikalarındaki değişim, doların geleceğine dair belirsizlikler ve enflasyonun kalıcı hale gelmesinin yatırımcıyı güvenli limanlara yönlendirdiğini söyledi. Bu süreçte değerli metallerin sadece bir yatırım aracı değil, sistemsel risklere karşı bir koruma unsuru haline geldiğine dikkat çekti.

"Piyasalar artık bugünü değil, yaklaşan riskleri satın alıyor"

Mevcut fiyat seviyelerinin geçmiş dönemlerdeki kısa vadeli yükselişlerden ayrıştığını vurgulayan Kitiş, "Bugün altın ve gümüşte ulaşılan seviyeler, geçmişteki kısa vadeli ralli dönemlerinden net biçimde ayrışıyor. Önceki yükselişler genellikle faiz kararları ya da sınırlı krizlerle tetiklenirken, mevcut fiyatlama küresel finansal sisteme duyulan güvenin zayıflamasına dayanıyor. Piyasalar artık bugünü değil, yaklaşan riskleri satın alıyor. Son dönemde dikkat çeken bir diğer unsur ise fiziki altın ve gümüş talebindeki belirgin artış" dedi.

Gümüş cephesinde de dikkat çekici bir yükseliş potansiyeli bulunduğunu ancak bu hareketin altına kıyasla daha spekülatif bir zeminde ilerlediğini belirten Kitiş, "Altın ve gümüş, spekülatif kazançtan çok, satın alma gücünü koruma aracı olarak değerlendirilmelidir. Bugün konuştuğumuz rakamlar bir zirve değil, yeni bir dönemin eşiğidir. Değerli metaller, sabırlı ve bilinçli yatırımcı için önümüzdeki süreçte de güvenli bir liman olmayı sürdürecektir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL